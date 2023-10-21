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Житель Алтая из чувства обиды выстрелил в знакомого из ружья

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Возбуждено уголовное дело

Фото: unsplash.com

31-летний житель Кош-Агачского района Республики Алтай в результате конфликта со знакомым получил огнестрельное ранение, сообщили в региональном МВД.

Потерпевший приехал с друзьями на животноводческую стоянку к знакомому. Компания решила отпраздновать встречу, но во время застолья произошла ссора, в ходе которой потерпевший ударил хозяина стоянки рукой по голове, а затем вышел на улицу.

“Подозреваемый, не сумев сдержать обиды, взял ружье и, выйдя из дома, совершил выстрел в направлении обидчика, попав ему в плечо”, – рассказали в ведомстве.

Товарищи доставили потерпевшего до ближайшего села, где ему оказали медпомощь. Полицейские затем задержали подозреваемого, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Горняк22

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