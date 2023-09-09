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Житель Алтая подбросил коллеге пакет с марихуаной за донос о состоявшейся краже

ГОРНЯК2201 mins

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дела

Фото: 04.мвд.рф

В Майминском районе Республики Алтай задержали мужчину, подкинувшего марихуану односельчанину.

Как сообщили в МВД региона, 51-летний местный житель обратился к правоохранителям с заявлением о краже 5 тысяч рублей из тумбочки в рабочем общежитии и указал на 35-летнего коллегу как на возможного преступника.

Судимый ранее подозреваемый отрицал причастность, а через несколько дней и вовсе позвонил в часть и сказал, что потерпевший якобы хранит в своей комнате марихуану, из-за употребления которой и выдумал историю о пропаже денег.

Стражи порядка наведались к заявителю и действительно обнаружили под кроватью пакет с наркосодержащим растением, но тут же поняли, что его подбросили.

“Оперативники выяснили, что наркотики 51-летнему мужчине в отместку за донос подкинул 35-летний подозреваемый в краже. Он специально нарвал коноплю в окрестностях села и выждал момент, когда владелец похищенных 5 тысяч рублей отлучится из комнаты”, – рассказали в ведомстве.

В итоге злоумышленника задержали и возбудили против него уголовные дела. Он во всем сознался. Расследование продолжается.

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