Житель Алтая поджег дом с пятью детьми и сожительницей и убежал в лес

Мужчину поймали через несколько дней

В Алтайском крае жителя задержали за попытку убийства шестерых человек, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел вечером 4 августа в одном из сел Первомайского района. 31-летний мужчина поджег дом, в котором находились сожительница и пятеро ее малолетних детей.

“Женщине вместе с детьми удалось покинуть горящее помещение”, – рассказали в ведомстве.

После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении. 7 августа его обнаружили в лесу неподалеку от села.

Сельчанина обвинили в “покушении на убийство с особой жестокостью двух и более лиц, включая малолетних”.