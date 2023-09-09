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Житель Алтая с чурками попался полицейским

ГОРНЯК2201 mins

Возбуждено уголовное дело

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае полицейские задержали мужчину, незаконно срубившего 15 сырорастущих берез, сообщили в региональном главке МВД.

Инцидент случился в Знаменском лесничестве на территории Хабарского района. Подозреваемым оказался 39-летний житель села Свердловское.

“На территории его усадьбы полицейские обнаружили чурки дров объемом более 18 кубических метров. Документов на приобретение дров у гражданина не оказалось. Он дал признательные показания и пояснил, что срубил деревья лично для собственных нужд.

Сумму ущерба лесному хозяйству оценили более чем в 200 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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