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Житель Алтая угнал машину возлюбленной, чтобы проучить ее за измены

редактор01 mins

Он узнал, что пассия гуляет с другими мужчинами и захотел преподать ей урок

Фото: pxhere.com

Мужчина угнал автомобиль у бывшей возлюбленной в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Женщина оставила свой кроссовер Honda CR-V на парковке у аэропорта в Горно-Алтайске, улетела на отдых, а когда вернулась, не обнаружила машину на месте. 

Угнал ее бывший возлюбленный. Он узнал, что пассия гуляет с несколькими другими мужчинами, взял ключи, увез машину в лес под Бийском и оставил там. Через неделю вернул, но было поздно. На него уже завели уголовное дело.

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