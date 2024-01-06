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Житель Камня-на-Оби дерзко похитил ТВ-приставку из дома пенсионерки

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Любителя цифрового телевидения быстро задержали полицейские

Житель Камня-на-Оби дерзко похитил ТВ-приставку из дома пенсионерки

Фото: pixabay.com

В Камне-на-Оби полицейские раскрыли похищение цифровой телевизионной приставки. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В дежурную часть отдела МВД России “Каменский” обратилась жительница Новосибирска. Она рассказала, что из принадлежащего ей дома в Камне-на-Оби пропала телевизионная приставка. Пенсионерка пояснила, что приехала в родной город на праздники, и сразу после обнаружения пропажи обратилась в полицию. Замок на дверях был сломан, так что она подумала о краже. Женщина добавила, что в доме проживает ее брат, но его она там не обнаружила.

Полицейским быстро удалось установить, что приставку похитил 31-летний местный житель. Он был знаком с братом пенсионерки и даже бывал у него в гостях. Вот и накануне Нового года он решил проведать знакомого, но дом оказался закрыт. Тогда мужчина сломал замок, пробрался внутрь и взял себе цифровую приставку.

“Похищенное изъято. Уголовное дело возбуждено по пункту “а” части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации “Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище”, – сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.В полиции добавили, что подозреваемый теперь находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

город Горняк

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