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Житель Ростовской области продавал поддельные айфоны жителям Барнаула

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На мужчину завели уголовное дело. До этого он уже трижды был судим

Житель Ростовской области продавал поддельные айфоны жителям Барнаула

iPhone 15 Pro / Фото: unsplash.com

Трижды судимый житель Ростовской области продавал поддельные смартфоны в Барнауле. Злоумышленника задержали и возбудили на него уголовное дело.

Как сообщили в МВД Алтайского края, в столице региона на мужчину написали заявления в полицию два местных жителя – 39-летний мужчина и 34-летняя женщина. Первому злоумышленник продал подделку за 59 тысяч, второй – за 40.  В обоих случаях продавец подходил к людям, когда они сидели в своих машинах, и предлагал новый гаджет в коробке и с документами. Только после сделки люди обнаруживали, что заплатили за дешевую копию.

Подозреваемого задержали в Кемерове – им оказался 34-летний житель Ростовской области, трижды судимый за кражи и причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Подделки он купил в Москве за 20 тысяч рублей, а в Барнаул прибыл как раз для того, чтобы продать гаджеты по завышенной цене. Реализовать он успел две штуки.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину. Также в отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас следователи выясняют, причастен ли мужчина к другим таким же преступлениям.

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