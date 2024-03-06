Житель Рубцовска хотел купить квадроцикл, но остался без 40 000 рублей

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06 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. В отдел МВД России «Рубцовский» поступило заявление от гражданина, родившегося в 1980 году, о хищении денежных средств в сумме 40 000 рублей. Потерпевший рассказал, что решил приобрести квадроцикл и для этого начал просматривать сайты объявлений. На одном из сайтов он увидел интересующее его объявление.

С целью покупки потерпевший связался с продавцом по телефону, согласовал условия покупки и отправки товара, после чего осуществил перевод денежных средств. Однако, некоторое время спустя, потерпевший обратился в транспортную компанию и выяснил, что на его адрес отправления не было. Продавец перестал выходить на связь.

Полиция предупреждает, что страдать от мошенников могут как покупатели, так и продавцы. При совершении сделок необходимо быть бдительными и не доверять неизвестным лицам, а также не выполнять их указания. Важно помнить, что выгодные предложения могут оказаться уловкой мошенников.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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