Житель Рубцовска лишился 314 тысяч рублей в надежде разбогатеть на инвестициях

Мужчина доверился заманчивому предложению из интернета
Мужчина за компьютером / Фото: unsplash.com
39-летний житель Рубцовска лишился крупной суммы денег, желая разбогатеть на инвестициях.
Как сообщили в МВД Алтайского края, в ноябре 2023 года мужчина познакомился на сайте знакомств с девушкой, но через некоторое время общение прекратилось.
В начале 2024 года горожанин получил сообщение от собеседницы, где она рассказала, как зарабатывает на жизнь: покупает акции подешевле и продает дороже.
“Легкий заработок заинтересовал мужчину. В инвестиции мужчина направил как свои сбережения, так и кредитные средства. В общей сумме житель города Рубцовска лишился 314 тысяч рублей”, – рассказали в полиции.
город Горняк
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