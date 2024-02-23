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Житель Рубцовска лишился 314 тысяч рублей в надежде разбогатеть на инвестициях

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Мужчина доверился заманчивому предложению из интернета

Житель Рубцовска лишился 314 тысяч рублей в надежде разбогатеть на инвестициях

Мужчина за компьютером / Фото: unsplash.com

39-летний житель Рубцовска лишился крупной суммы денег, желая разбогатеть на инвестициях.

Как сообщили в МВД Алтайского края, в ноябре 2023 года мужчина познакомился на сайте знакомств с девушкой, но через некоторое время общение прекратилось.

В начале 2024 года горожанин получил сообщение от собеседницы, где она рассказала, как зарабатывает на жизнь: покупает акции подешевле и продает дороже.

“Легкий заработок заинтересовал мужчину. В инвестиции мужчина направил как свои сбережения, так и кредитные средства. В общей сумме житель города Рубцовска лишился 314 тысяч рублей”, – рассказали в полиции.

    город Горняк

    Источник

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