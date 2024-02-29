Житель Рубцовска отдал мошенникам 1,3 млн рублей, желая разбогатеть на криптовалюте

Большую часть из утраченной суммы он взял в кредит

Биткоин / Источник: unsplash.com

Житель Рубцовска поверил мошенникам и перевел им более 1,3 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Мужчина 1961 года рождения искал способы заработать в интернете. В один момент ему позвонила незнакомка и предложила легкий заработок на криптовалюте.

Горожанин заинтересовался и на продиктованный счет перевел более 1,3 млн рублей, из которых 1,17 млн он взял в кредит.

Однако разбогатеть не удалось: “работодатели” перестали выходить на связь и мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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