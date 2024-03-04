Житель Таганрога сетями наловил рыбы на 9,5 млн рублей и теперь может сесть в тюрьму

В улове оказались и краснокнижные особи

Незаконный улов / Фото: ПУ ФСБ по РО

В Ростовской области задержали мужчину, который занимался выловом краснокнижной рыбы. Как сообщает rostovgazeta.ru, его засекли в береговой полосе неподалеку от Таганрога.

Мужчина ловил сразу на 20 сетей – их у него изъяли. Среди улова были подзащитные виды рыб – русский осетр, стерлядь и севрюга.

Ущерб от действий браконьера превысил 9,5 млн рублей. Проводятся мероприятия для документирования состава преступления. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, – до девяти лет колонии.

город Горняк



Источник