Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Жителей Алтайского края предупредили о дожде, сильном ветре и резком похолодании

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Спасатели призывают быть осторожными

Жителей Алтайского края предупредили о дожде, сильном ветре и резком похолодании

Фото: unsplash.com

Погода ухудшится в Алтайском крае днем 14 и ночью 15 января, предупредили в МЧС региона.

В это время будут идти дожди, мокрый снег (переходящий в обычный), метели и сильный ветер: он ускорится до 18-23 м/с, а местами будут порывы до 25-30 м/с. На дорогах при этом будет сильная гололедица, но спасатели также предупреждают о снежных заносах и отложениях мокрого снега.

“15 января – резкое похолодание”, – подчеркнули в МЧС.

Жителей региона призывают быть осторожными. Водителям следует строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, по возможности в непогоду от дальних поездок лучше воздержаться. Также советуют держаться подальше в сильный ветер от рекламных щитов и деревьев, не прятаться от него у стен домов и не парковаться в этих местах. При резком похолодании важно помнить о правилах пожарной безопасности.

город Горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Гороскоп

Не забывайте о близких. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 13 января

13.01.2024

 Происшествия

Экс-директора барнаульского “Жилфонда” будут судить в Аргентине

13.01.2024

 Происшествия

Ущерб от пожара на складе Wildberries может превысить 10 млрд рублей

13.01.2024

 Происшествия

Семь человек подхватили гепатит после посещения закусочных в российском городе

13.01.2024

 Происшествия

Подогревал постель. Барнаулец едва не устроил пожар из-за лютого холода в квартире

13.01.2024

 Происшествия

Двух братьев-браконьеров будут судить за убийство лося и незаконную рыбалку на Алтае

13.01.2024

Thumbnail
Интересное

Более 10 тысяч туристов посетили алтайское лебединое озеро на Новый год

13.01.2024

 Интересное

Учителя на Алтае спасли школьницу от матери-тирана

13.01.2024

 Интересное

Ущерб от пожара на складе Wildberries может превысить 10 млрд рублей

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix