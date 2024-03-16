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Жителей Алтайского края предупредили о дожде, снеге и штормовом ветре

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При порывах скорость ветра будет достигать 28 метров в секунду

Жителей Алтайского края предупредили о дожде, снеге и штормовом ветре

Гололед на дереве / Фото: unsplash.com

Погода резко ухудшится в Алтайском крае днем 16-го и ночью 17 марта, предупреждают в МЧС региона.

“Ожидается усиление ветра 20 м/с, местами порывы до 28 м/с, осадки в виде снега и мокрого снега, дождя, местами сильные осадки, метели, гололедные явления, отложение мокрого снега”, — рассказали в ведомстве.

В Алейск и Поспелихинский район на всякий случай направили спасателей — они будут следить за обстановкой и при необходимости помогать населению.

Напомним, с 18 марта в Алтайском крае прогнозируется мощная волна тепла.

город Горняк

Источник

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