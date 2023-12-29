Жителей Алтайского края предупредили о мокром снеге и сильном ветре до 1 января

Непогода начнет свирепствовать уже 29 декабря

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Сильный ветер с дождем и снегом обрушится на Алтайский край со второй половины дня 29 декабря до первой половины ночи 1 января, предупредили в МЧС региона.

“Ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, местами порывы 19-24 м/с, дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами гололедные явления, метели. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы”, – рассказали в ведомстве.

Самый сильный ветер ожидается в Алейском, Быстроистокском, Зональном, Калманском, Краснощековском, Курьинском, Мамонтовском, Петропавловском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Целинном и Шипуновском районах.

Людей призвали к осторожности и напомнили, что в случае происшествий нужно звонить по номеру 101 или 112.

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