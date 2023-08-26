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Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

ГОРНЯК2201 mins

В МЧС просят людей быть осторожнее

Фото: unsplash.com

Высокую пожароопасность прогнозируют в Алтайском крае с 26 по 28 августа, сообщили в региональном МЧС.

“В период с 26 по 28 августа местами в западных районах ожидается высокая (4 класс) пожароопасность”, – говорится в сообщении.

В связи с устоявшейся жаркой и сухой погодой возможно увеличение количества пожаров. Людей призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.

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