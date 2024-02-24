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Жителей Алтайского края предупредили о заражении хлеба опасным микробом

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Людей призывают не есть такой хлеб

Жителей Алтайского края предупредили о заражении хлеба опасным микробом

Белый хлеб / Фото: unsplash.com

Хлеб в Алтайском крае может быть заражен картофельной палочкой из-за снижения качества урожая в прошедшем сезоне.

Как сообщают “Вести Алтай”, этот микроорганизм активно размножается в теплой и влажной среде, а гибнет только после шестичасового кипячения.

Поселившаяся в зерне, а затем и в муке картофельная палочка выносит высокие температуры в печи и оказывается в хлебе, вызывая развитие картофельной болезни. В таком случае на 2-3 сутки хлеб приобретает сладкий запах, а мякиш обрастает темными пятнами и становится липким.

Специалисты призывают ни в коем случае не есть такой хлеб: в противном и самом безопасном случае это может обернуться кишечным расстройством.

Горняк22

Источник

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