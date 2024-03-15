Жителей Алтайского края призвали не вестись на фейки в дни выборов президента

Доверять следует только официальным сообщениям

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правительство Алтайского края призвало жителей региона быть бдительными в дни выборов президента 15-17 марта из-за возможных фейков и провокаций, связанных с международной обстановкой.

“Органы правопорядка Алтайского края приведены в готовность, уже работают в усиленном режиме. В то же время от всех нас потребуется особая бдительность. Выборы и все, что с ними связано, – благодатная почва для распространения дезинформации и фейков, активно распространяемых из-за рубежа”, – предупредили в правительстве.

В случае появления сомнительной, пугающей информации в чатах и интернете следует сохранять спокойствие и не пересылать такие сообщения. Доверять нужно только официальным источникам.

Выборы президента проходят по всей стране с 15 по 17 марта – в пятницу, субботу и воскресенье. В качестве кандидатов зарегистрированы четыре человека: Владислав Даванков (“Новые люди”), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

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