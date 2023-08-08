Жители 92 барнаульских домов на сутки останутся без горячей воды

Отключение связано с ремонтом на магистральной теплосети диаметром 500 мм в районе дома на улице Пионеров, 24

Фото: unsplash.com

С 10:00 9 августа до 17:00 10 августа аварийные бригады приступят к устранению повреждения на магистральной теплосети диаметром 500 мм в районе дома № 24 на улице Пионеров в Барнауле. Как сообщает городской филиал СГК в Telegram-канале, из-за этого жители 92 многоквартирных домов временно останутся без горячей воды.

Список зданий, попадающих под отключение, можно увидеть на картинке ниже. СГК приносит извинения за доставленные неудобства.

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