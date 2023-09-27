27.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Жители Алтайского края могут пройти диспансеризацию в вечернее время, а также в выходные и праздничные дни
Мир
Россиянку признали самой красивой замужней женщиной в мире
Новости Алтай
 Ровно 20 лет назад землетрясению на Алтае. Жизнь в эпицентре. Фото и видео.
Новости Алтай
Такой день. Уход постановщика МТА со скандалом и ремонт поликлиники в Барнауле
Мир
Франция выделит семь миллионов евро на помощь армянам Карабаха
Мир
Байден чуть не упал на трапе самолета

Коллекция категорий

Бизнес122 Новости
Здоровье165 Новости
Новости Алтай1066 Новости
Новости Горняк222 Новости
Образование130 Новости
Общество288 Новости
Объявления79 Новости
Политика204 Новости
Спорт159 Новости
Платим за интересные новости!

Жители Алтайского края могут пройти диспансеризацию в вечернее время, а также в выходные и праздничные дни

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Диспансеризация населения проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение». В этом году ее прошли более 400 тысяч жителей нашего региона. Впервые выявлено 38725 случаев заболеваний. На первом месте – болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, на втором – системы кровообращения, на 3 – болезни органов пищеварения. Всего впервые выявлено 479 случая злокачественных новообразований, из них на ранних стадиях – 434 случая.

С целью повышения доступности оказания медицинской помощи диспансеризацию и профилактические осмотры жители региона могут пройти не только в утренние, дневные, но и в вечерние часы приема пациентов, а также в выходные и праздничные дни. Медицинские организации работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 час.; а в субботу, воскресенье и праздничные дни с 8:00 до 15:00 час.

Подготовлено по заказу управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Добавить комментарий

Похожие новости