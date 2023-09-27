Жители Алтайского края могут пройти диспансеризацию в вечернее время, а также в выходные и праздничные дни

Диспансеризация населения проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение». В этом году ее прошли более 400 тысяч жителей нашего региона. Впервые выявлено 38725 случаев заболеваний. На первом месте – болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, на втором – системы кровообращения, на 3 – болезни органов пищеварения. Всего впервые выявлено 479 случая злокачественных новообразований, из них на ранних стадиях – 434 случая.

С целью повышения доступности оказания медицинской помощи диспансеризацию и профилактические осмотры жители региона могут пройти не только в утренние, дневные, но и в вечерние часы приема пациентов, а также в выходные и праздничные дни. Медицинские организации работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 час.; а в субботу, воскресенье и праздничные дни с 8:00 до 15:00 час.

Подготовлено по заказу управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края