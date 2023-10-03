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Жители Алтайского края могут установить приложение от МЧС

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Оно бесплатно доступно в App Store, Google Play и Rustore

Фото: pxhere.com

Жителям Алтайского края рассказали о полезном приложении от МЧС, которое можно установить бесплатно. Пост о нем опубликовала пресс-служба регионального главка ведомства.

Отмечается, что приложение будет полезно на отдыхе и выезде на природу, а также поможет оперативно найти информацию о том, как поступать в экстренных ситуациях.

Для получения более подробных сведений пользователи всегда смогут перейти на сайт МЧС. 

Скачать софт можно бесплатно в App Store, Google Play и Rustore.

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