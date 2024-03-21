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Жители Алтайского края могут выбрать объект для благоустройства в следующем году

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Отдать свой голос можно до конца апреля

Жители Алтайского края могут выбрать объект для благоустройства в следующем году

Детская площадка / Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

Алтайский край вновь участвует во всероссийском голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Жилье и городская среда”. Рассказываем, как отдать свой голос.

В 2024 году на голосование вынесли 182 объекта, из них больше всего – в Барнауле: 37 объектов. Участвуют территории всех городов, ЗАТО Сибирский, 25 сельсоветов и 3 поссовета. При этом более 26 тысяч жителей региона уже отдали свой голос за понравившиеся общественные пространства.

Среди предложенных территорий традиционно много парков, есть также зоны отдыха, скверы, детские и смотровые площадки, пешеходные зоны. Всего будет 55 территорий-победителей, которые наберут большинство голосов. Они получат новый облик уже в следующем году.

Голосование продлится до 30 апреля 2024 года включительно. Проголосовать может любой житель Алтайского края с 14 лет на сайте https://22.gorodsreda.ru/.

город Горняк

Источник

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