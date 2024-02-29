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Жители Алтайского края поставили “тройку” своим рабочим местам

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Самые низкие баллы опрошенные ставили по пункту “Перспектива или будущее компании”

Жители Алтайского края поставили "тройку" своим рабочим местам

Рабочее место / Фото: unsplash.com

На три балла из пяти оценили жители Алтайского края свои рабочие места по условиям труда, карьерным перспективам и зарплатам. Как сообщает “Бизнес ФМ Барнаул”, соответствующий опрос провели специалисты HeadHunter.

Респондентам задали ряд вопросов и попросили ответить на них по пятибалльной шкале. Средний ответ на вопрос “Нравится ли вам ваше рабочее место” составил 3,2 балла. Наиболее низкие оценки ставили специалисты в сфере транспорта и ИТ, маркетологи и административный персонал. Максимальный балл поставили юристы, специалисты по продажам и клиентскому обслуживанию, строители, ученые и педагоги.

Как отметили исследователи, самые низкие баллы опрошенные ставили по пункту “Перспектива или будущее компании”. Он набрал 2,3 балла из 5. А положительно люди оценивают месторасположение своего офиса или промплощадки – этот пункт набрал 3,8 балла. Отмечается, что чаще всего негативно на все вопросы отвечали люди в возрасте от 25 до 34 лет.

новости Локтевский

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