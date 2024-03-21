Жители Алтайского края смогут увидеть в небе полет ракеты к МКС

Старт запланирован на 16:21:19 по московскому времени (20:21 по времени Барнаула)
Фото: www.roscosmos.ru
С космодрома Байконур вечером 21 марта состоится запуск ракеты-носителя “Союз-2.1а” с пилотируемым кораблем “Союз МС-25”. Как сообщает “Наблюдательный Барнаул”, старт запланирован на 16:21:19 по московскому времени (20:21 по времени Барнаула).
Жители края смогут увидеть запуск ракеты в виде хвоста, или так называемой медузы в небе. Для наблюдения и запуска ракеты с Байконура небо должно быть чистым, особенно горизонт на западе – юго-западе.
Отмечается, что уже через три часа после запуска корабль должен будет пристыковаться к МКС.
новости горняк
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