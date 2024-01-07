Жители Алтайского края теперь могут по-разному использовать материнский капитал

Все это можно через портал “Госуслуги”

Фото: amic.ru

С 2024 года в Алтайском крае можно потратить региональный материнский капитал на подключение жилья к централизованным системам электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. О такой информации напомнили в правительстве Алтайского края. Сделать все это возможно через портал “Госуслуги”.

Для этого необходимо зайти на сервис и выполнить следующие действия:

– выбрать услугу “Предоставление регионального материнского (семейного) капитала”;

– выбрать цель обращения: “Распоряжение региональным материнским капиталом”;

– уточнить персональные данные и указать цель для распоряжения материнским капиталом “Иное”;

– в “Сведениях об использовании средств материнского капитала” указать “Подключение (технологическое присоединение) жилого помещения к централизованным системам электро-, тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения”.

Также в правительстве сообщили, что заявителю необходимо представить документы, подтверждающие фактически произведенные расходы по подключению и представить акт о подключении, составленный от лица заказчика с заявителем.

горняк



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