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Жители Алтайского края в январе получат единое пособие в повышенном размере

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Выплаты проиндексировали в проактивном режиме — получателям не потребовалось подавать заявления и посещать клиентские службы соцфонда

Жители Алтайского края в январе получат единое пособие в повышенном размере

Фото: unsplash.com

С 1 января 2024 года жители Алтайского края будут получать единое пособие в повышенном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения социального фонда России.

Выплаты проиндексировали в проактивном режиме. Благодаря этому получателям не потребовалось подавать заявления и посещать клиентские службы соцфонда.

Отметим, что единое пособие является наиболее востребованной мерой социальной поддержки. Сейчас ее получают более 6 тысяч беременных женщин и свыше 112 тысяч семей с 200 тысячами детей. После индексации прожиточного минимума выплаты семьям в регионе выросли на сумму от 300 до 600 руб.  

В ведомстве напомнили, что ежемесячно пособие выплачивают семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания.

горняк

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