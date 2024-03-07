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Жители алтайского села пожаловались, что уже третьи сутки сидят без воды

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Местные жители обратились в прокуратуру

Жители алтайского села пожаловались, что уже третьи сутки сидят без воды

Металлическое ведро / Фото: unsplash.com

Жители села Омутское Шелаболихинского района жалуются, что третьи сутки сидят без воды, а районная администрация при этом бездействует.

Сообществу Barnaul 22 местная жительница рассказала, что уже не первую зиму в селе перемерзает водопровод, из-за чего воды может не быть неделями. Осенью часть труб поменяли, но работы были выполнены с нарушениями, и с 5 марта сельчане снова столкнулись со старой проблемой.

“После многочисленных звонков в аварийную службу района, спустя двое суток, на место прибыла бригада, которая развела руками и сказала жителям ждать тепла, когда водопровод согреется самостоятельно. Никаких работ проведено не было”, – рассказала сельчанка.

По ее словам, администрация также организовала подвоз воды, но она оказалась непригодна для питья и готовки из-за плохо промытых фляг, потому что ранее в них возили молоко. В итоге местные жители (в основном старики) топят снег. Связаться с руководством района люди не смогли и обратились в краевую прокуратуру.

Горняк22

Источник

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