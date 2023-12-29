Жители алтайского села пожаловались на отмену важных автобусных маршрутов

По словам местной жительницы, с 1 января в Березовку перестанут ходить автобусы № 110 и 111

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В Алтайском крае жители села Березовка Первомайского района пожаловались на то, что с 1 января к ним не будут ходить автобусы № 110 и 111. Об этом сообщает “В курсе 22”.

“Они не будут доезжать до нашего села, а будут ездить только в границах Новоалтайска!” – приводит телеграм-канал слова местной жительницы.

В итоге, чтобы добраться до ближайшей остановки этих автобусных маршрутов, людям придется идти через федеральную трассу. “А данная дорога с очень большим потоком машин”, – утверждает женщина.

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