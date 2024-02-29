реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Жители алтайского села пожаловались на то, что неделю сидят без воды

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

По словам жительницы Раздольного, районная администрация не реагирует на жалобы

Жители алтайского села пожаловались на то, что неделю сидят без воды

Металлическое ведро / Фото: unsplash.com

В селе Раздольное Родинского района почти неделю нет воды, пожаловалась местная жительница в сообществе “В курсе 22”.

По ее словам, 23 февраля в селе замерзла скважина, а с 24-го числа администрация пытается ее отогреть. Однако воды в домах до сих пор нет: выручают в ситуации только соседи, у которых есть водяные насосы.

“Администрация района никак не реагирует [на жалобы], а ведь это большое село более чем с 200 жителями, и большинство из них пенсионеры”, – добавила сельчанка.

город Горняк

Источник

горняк22 телеграм
Пожилой водитель насмерть сбил пенсионерку в Бийске

Пожилой водитель насмерть сбил пенсионерку в Бийске

Женщина умерла до приезда скорой помощи ДТП в Бийске /…

Узнать больше

В Барнауле неизвестные за десятки тысяч рублей продают пенсионерам массажёры

Одна из покупательниц отдала продавцам 150 тысяч сразу за 9…

Узнать больше

Путин отметил Алтай в числе самых развивающихся регионов в плане туризма

Выступление президента прокомментировали депутаты АКЗС и ГосдумыАвторы (2): 29 февраля…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp