Жители Алтая в 2023 году взяли ипотеки на рекордные 90 млрд рублей

Это на 50% больше, чем было годом ранее

Ипотечные кредиты в рублях / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края в 2023 году взяли около 30 тысяч ипотечных займов на общую сумму почти 90 миллиардов рублей, что является рекордным показателем. По сравнению с 2022 годом, количество ипотечных займов выросло примерно в два раза. Об этом в ходе заседания Союза строителей Алтайского края сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ региона Игорь Спивак.

Сумма кредитов увеличилась на 39 миллиардов рублей. Чиновник отметил, что рост обусловлен существенной поддержкой кредитования за счет государственных программ с льготной процентной ставкой. При этом в целом ситуация на ипотечном рынке, по словам Спивака, остается напряженной.

Особенный всплеск спроса на кредиты зафиксировали в августе и сентябре, когда граждане оформили 6,7 тысячи кредитов на покупку недвижимости на сумму 21,2 миллиарда рублей. Ипотечная ставка в России значительно выросла в середине года после действий Центробанка по повышению ключевой ставки. Во второй половине года ставка варьировалась от 13 до 17% и даже до 19%.

По словам Игоря Спивака, в 2023 году в Алтайском крае построили почти 900 тысяч квадратных метров жилья. Его стоимость в регионе за последние годы выросла в два раза. Эти процессы, отметил чиновник, связаны с серьезным скачком цен на строительные материалы.

Ранее в Министерстве социальной защиты края сообщали, что в 2023 году льготной семейной ипотекой под 6% годовых воспользовались 4565 семей на общую сумму 17,6 миллиарда рублей. В январе 2024 года с помощью этой меры поддержки уже улучшили жилищные условия 93 семьи. На эти цели направили 787,1 миллиона рублей.

горняк



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