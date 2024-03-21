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Жители Алтая выбирают название нового музыкального фестиваля в “Бирюзовой Катуни”

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Будет серия бесплатных музыкальных мероприятий на территории туристической зоны

Фото: предоставлено Туристским информационным центром Алтайского края

20 марта стартовало открытое голосование за название нового музыкального фестиваля, который планируется провести этим летом на территории горного курорта “Бирюзовая Катунь”, сообщает Туристский информационный центр (ТИЦ) Алтайского края.

По задумке организаторов, это будет серия бесплатных музыкальных мероприятий на территории туристической зоны. 6, 20 и 27 июля на открытой сцене планируется выступление известной российской группы или исполнителя, популярного у разных поколений.

“Серию бесплатных концертов завершит финальное, четвертое, музыкальное шоу, которое пройдет 3 августа на территории игорной зоны “Сибирская монета” в рамках ежегодного Altai Palace Fest. Вход на него будет платным”, – рассказали в ТИЦ.

Выбрать название для музыкального фестиваля предстоит жителям региона. Процесс голосования проходит в два этапа: на первом, до 19 марта, все желающие могли предложить свои варианты, а с 20 по 24 марта можно проголосовать за понравившийся вариант. Имя нового фестиваля станет известно 25 марта.

На момент написания новости лидировало предложение назвать фестиваль “Катунь-Фест” – за него проголосовали 23 человека (42,59%).

Жители Алтая выбирают название нового музыкального фестиваля в "Бирюзовой Катуни"

горняк

Источник

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