Жители барнаульской многоэтажки пожаловались на работу управляющей компании

По словам жильцов, УК даже не выполняет требований суда

Фото: Barnaul22

Жители дома по адресу Малахова, 138 пожаловались на плохую работу управляющей компании. Об этом рассказали подписчики сообщества “Barnaul22”.

По словам местных, мусоропровод не ухожен, баки прогнили, а рядом валяются отходы. Представители УК проблему не решают.

Автор сообщения заявляют, что управляющая компания не выполняет не только свои обязанности, но также и требования суда.

Люди задаются вопросом о том, кто должен отслеживать работу УК.

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