Жители Бийска попросили главу города восстановить заброшенный аэропорт

Правда шансов на это нет вообще

Фото: “Бийский рабочий”

Жители Бийска призвали мэра города Виктора Щигарева заняться вопросом восстановления местного аэропорта, который заброшен уже много лет. С таким предложением они выступили в чате главы наукаграда. На это обратило внимание издание “Бийский рабочий”.

В качестве аргумента в пользу собственного аэропорта бийчане приводят стоимость перелетов, если речь идет о Горно-Алтайске.

“В Горно-Алтайск из Москвы стоит в районе 30 тысяч рублей прилететь, ровно как и улететь оттуда. В Бийске даже таких зарплат нет”, – утверждают бийчане.

По мнению жителей города, само по себе странно, что в Бийске нет аэропорта.

“Все вынуждены через Новосибирск летать, ибо цены там еще адекватные, но каждый раз проделывать 400 км дороги не особо приятно, особенно, когда тебе еще предстоит долгий перелет”, – пишет другой житель города.

Правда шансов восстановить аэропорт в Бийске нет. Бывшие воздушные ворота наукограда много лет пытались восстановить краевые власти, но в итоге от идеи отказались.

Аэропорт, расположенный в 12 километрах от города Бийска в Алтайском крае, перестал принимать рейсы в 2009 году. С 2013 года после закрытия метеостанции и пожарной части он лишен права принимать воздушные суда. Инфраструктура аэропорта, в частности радарное оборудование, в 2013-2014 годах частично демонтировано.

новости Локтевский



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