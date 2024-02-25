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Жители Харькова начали срочно избавляться от жилья со скидкой до 50%

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Предложение ежедневно увеличивается, а потому не исключено, что цены будут снижаться и дальше

Жители Харькова начали срочно избавляться от жилья со скидкой до 50%

Ключ от квартиры /.Фото: pxhere.com

В Харькове рухнули цены на квартиры, жители города, решившие переехать в другой регион Украины или за границу, продают жилье со скидкой до 50%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание “Страна.ua”.

Уехавшая в Британию риелтор рассказала, что “такого глубокого кризиса на харьковском рынке недвижимости еще никогда не было”, при этом цены “пробивают дно”, упав на 50%.

“Люди настолько дешево продают только с пониманием того, что решили не возвращаться в Харьков, и строят свою жизнь в другом регионе Украины или за границей”, — отметила она.Квартиры приобретают люди, которые живут восточнее города, жители пригорода, а также Харьковской области. Сами харьковчане редко покупают жилье у харьковчан. Предложение ежедневно увеличивается, а потому не исключено, что цены будут снижаться и дальше.

город Горняк

Источник

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