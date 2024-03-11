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Пластиковые окна в Горняке

Жители Куеты пожаловались на тополь, который может рухнуть на жилой дом

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В мэрии ответили, что уже разбираются в ситуации

Жители Куеты пожаловались на тополь, который может рухнуть на жилой дом

Тополь в Куете / Фото: Barnaul 22

Жительница Барнаула пожаловалась на старый тополь, который может рухнуть на дом № 20 в поселке Куета.

По ее словам, здание находится в ветхом состоянии и ждет расселения.

“В последний ураганный день огромная ветка отломилась и прилетела на крышу. Куда только не обращались, везде в ответ тишина!” – цитирует женщину Barnaul 22.

В мэрии Барнаула ответили, что передали информацию профильным специалистам для уточнения ситуации и вернутся с ответом до 15 марта.

новости Локтевский

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