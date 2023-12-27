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Жители Славгорода пожаловались на коммунальную аварию, которую не устраняют три дня

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Из-за этого большую часть времени люди сидят без воды

Жители Славгорода пожаловались на коммунальную аварию, которую не устраняют три дня

Фото: “В курсе 22”

Жители села Пригородного, находящегося в подчинении у Славгорода, пожаловались на проблемы с водой. По их словам, три дня назад в населенном пункте произошел порыв, но его так и не устранили.

“В первый день порыва вообще ничего не делали, только отключили воду и все, на второй приехали уже после обеда, поковырялись и уехали, а сегодня их [коммунальщиков] так и не было”, – цитирует местных жителей “В курсе 22”.

В итоге большую часть времени люди сидят без воды.

“Временами включают, чтобы запаслись водой, и отключают заново… Администрация на вопросы граждан не отвечает”, – утверждают сельчане.

новости Алтайский

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