Жители сразу трех сел Алтайского края остались без единственного автобуса

Перевозчик заявил, что поездки для него убыточны и он не будет обслуживать направление по меньшей мере до марта

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Жители сразу трех сел Первомайского района остались без единственного автобуса. Как сообщают “Вести Алтай”, маршрут связывал населенные пункты с райцентром и Барнаулом, но перевозчик заявил, что поездки для него убыточны и он не будет обслуживать направление по меньшей мере до марта.

Речь идет об автобусе № 903, который ходил в Логовское, Бешенцево и Сорочий Лог. Сбои начались в январе – после праздников автобус вышел на линию один раз, а после перевозчик заявил, что до марта рейсов не будет. Жители предлагали в качестве альтернативы сделать рейсы не ежедневными или сократить маршрут до Березовки – многие там учатся, работают и ходят к врачам.

Сейчас сельчанам приходится искать попутку. При этом в компании заявили, что это и является причиной отмены рейса – именно из-за добросердечных водителей организация терпела убытки, а сельчане лишились автобуса. Зимой затраты на ремонт и топливо покрыть не удается и перевозчик решил сделать маршрут сезонным. Однако в Минтрансе отметили, что такое изменение с ведомством не согласовали и просто прекратить перевозки организация не вправе.

Сейчас в ведомстве рассматривают, как можно решить вопрос с транспортом. Как только найдут перевозчика, готового временно обеспечить села автобусами, нынешнего лишат лицензии и проведут конкурс. Не исключено, что маршрут сократят или изменят его расписание, однако пока неизвестно, сколько ждать сельчанам нового автобуса.

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