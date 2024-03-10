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Пластиковые окна в Горняке

Жительница Алейска украла насосную станцию и сдала ее на металл

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Полицейским она рассказала все после задержания

Жительница Алейска украла насосную станцию и сдала ее на металл

Колючая проволока / Фото: pxhere.com

Полицейские в Алейске задержали женщину, укравшую насосную станцию. Об этом рассказали в региональном МВД.

37-летняя пострадавшая обратилась к правоохранителям и рассказала, что неизвестные украли у нее аппаратуру. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

“В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России “Алейский” установлена подозреваемая. Ею оказалась местная жительница 1974 года рождения”, – рассказали в региональном МВД.

Задержанная во всем призналась и сказала, что сдала станцию на металлолом. 

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье “Кража”.

новости Алтайский

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