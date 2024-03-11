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Жительница Алтайского края получила маткапитал на двух несуществующих детей

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Также она получила различные выплаты и пособия на сумму больше двух миллионов

Жительница Алтайского края получила маткапитал на двух несуществующих детей

Молоток судьи / Фото: pxhere. com

Жительница Алтайского края обвиняется в получении маткапитала и пособий на несуществующих детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Предварительно, в период с 2015 по 2023 год она предоставила в Пенсионный фонд документы на рождение двух несуществующих детей, за что получила материнский капитал на сумму более 450 тысяч рублей.

Также отмечается, что женщина получила различные выплаты и пособия на сумму более двух миллионов рублей. Для этого она подавала документы на несуществующих детей в органы соцзащиты. 

Дело в отношении жительницы Алтайского края рассмотрит суд.

новости Алтайский

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