Жительница Барнаула пожаловалась депутату Госдумы на перебои с лекарствами

Женщина рассказала, что получает льготные лекарства с задержкой

На приеме у Александра Терентьева / Фото: пресс-служба “Справедливой России”

Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии “Справедливая Россия – За правду” Александр Терентьев взял на контроль вопрос с лекарственным обеспечением барнаульца. На задержки с получением препаратов пожаловалась его жена, которая пришла на прием к депутату.

Женщина рассказала, что льготные лекарства положены ее мужу. Но их выдают с опозданием, поэтому препараты семье приходится покупать за свой счет. Чтобы помочь жителям города в решении этой проблемы, Александр Терентьев обратится к министру здравоохранения Алтайского края и руководству регионального отделения Социального Фонда России. Коллегам-депутатам СРЗП в региональном Заксобрании он поручит изучить вопрос и найти пути решения на законодательном уровне.

“Совместными усилиями мы обязательно найдем выход из сложившейся ситуации”, – подчеркнул Александр Терентьев.

Также на прием пришел пенсионер, бывший пожарный из Барнаула. Мужчина рассказал, что они и еще несколько семей могут остаться без крыши над головой. В 1998 году его семью заселили в квартиру, но всех положенных документов не выдали, потому что тогда дом был оформлен как нежилой. Здание ввели в эксплуатацию только в 2000 году, но всех бумаг так и не сделали. А когда поменялось руководство, вопрос и вовсе отказались решать. И теперь люди находятся в подвешенном состоянии. Александр Терентьев обратится в мэру Барнаула.

Депутат взял на контроль и обращение из села Краснощеково. По словам местной жительницы, фермер закрыл доступ к ягодным полянам своими “электропастухами”. Социалист проверит законность таких ограждений.

Кроме того, Терентьев взял в работу обращения о строительстве спортивных объектов в Барнауле, жалобы на питание новоалтайских школьников, сложности переселения из аварийного жилья, а также проблемы с освещением в Барнауле, Новоалтайске и Троицком.

горняк



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