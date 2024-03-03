Жительница Бийска создала петицию за эвтаназию бездомных собак

По словам активистки, в первую очередь защищать необходимо жизнь людей, а не диких животных

Бродячий пёс / Фото: amic.ru

Жительница Бийска создала петицию об эвтаназии бездомных собак. Как сообщает “Бийский рабочий”, инициатор призвала убрать диких собак с улиц города, чтобы дети смогли спокойно гулять на детских площадках, а взрослые перестали бояться.

По словам активистки, в первую очередь защищать необходимо жизнь людей, а не диких животных. Она напомнила о случаях нападения бездомных собак, которые набрасывались на детей, взрослых и стариков.

Бийчанка также отметила, что собакам не место на улице и они не должны страдать, ведь они тоже хотят есть и жить в тепле, и незачем подвергать их таким мукам.

При этом в социальных сетях не все согласились с автором. По их мнению, это просто самый легкий способ, однако необходимо воспитывать в людях ответственность за каждое взятое животное в дом.

горняк



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