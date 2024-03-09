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Жительница Рубцовска отдала мошенникам 3 млн рублей из страха задолжать банку

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Возбуждено уголовное дело

Жительница Рубцовска отдала мошенникам 3 млн рублей из страха задолжать банку

Банковские карты / Фото: unsplash.com

67-летняя жительница Рубцовска отдала мошенникам более 3 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

В конце января женщине позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредит. Для якобы предотвращения кражи денег незнакомец убедил горожанку самой оформить кредиты и перевести все деньги на “безопасные” счета.

Пенсионерку напугала перспектива задолжать банку и она различными переводами сначала отправила более миллиона рублей своих сбережений, а затем начала брать взаймы.

“Оформив кредит в одном из банков, потерпевшая перевела мошенникам еще порядка 400 тысяч рублей. Далее по совету мошенников женщина обратилась в одну из финансовых организаций, где под залог двухкомнатной квартиры ей выдали чуть более 1,5 млн рублей”, — рассказали в ведомстве.

В дальнейшем женщина рассказала о произошедшем внучке. Девушка поняла, что ее бабушка связалась с мошенниками и привела ее в полицию. Возбуждено уголовное дело, злоумышленников разыскивают.

новости Алтайский

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