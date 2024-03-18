реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Жительница Торонто сдала ДНК-тест и узнала, что она собака

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Лаборатория, которая проводила тестирование, отказалась от объяснений

Жительница Торонто сдала ДНК-тест и узнала, что она собака

Собака / pxhere.com/ru/photo/126385

Канадская журналистка Кристина Хагер проверила популярную услугу по определению породы собак и узнала о себе много интересного. Об этом сообщает CBS News.

Репортер из Торонто взяла мазок собственной слюны и отправила его в компанию DNA My Dog. Оказалось, что она на 40 процентов происходит от аляскинского маламута, на 35 процентов – от шарпея, а еще на 25 от лабрадора. Представители лаборатории, проводившей тест, отказались комментировать результаты.

Две другие организации, в которые обращалась Хагер, не смогли провести тестирование, о чем сказали журналистке в официальном ответе.

новости Локтевский

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
При обстреле Белгородского района пострадали восемь человек

При обстреле Белгородского района пострадали восемь человек

Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото После атаки ВСУ…

Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах

Путин прокомментировал инциденты с порчей бюллетеней на выборах

Урна для голосования, которую пытались залить краской на избирательном участке…

Украинские войска 40 раз обстреляли ДНР за сутки

Украинские войска 40 раз обстреляли ДНР за сутки

Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото Украинские войска за прошедшие сутки…

В Забайкалье сошли с путей 20 вагонов грузового поезда

В Забайкалье сошли с путей 20 вагонов грузового поезда

Железнодорожный светофор. Архивное фото Двадцать вагонов сошли с путей на…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp