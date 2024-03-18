Жительница Торонто сдала ДНК-тест и узнала, что она собака

Лаборатория, которая проводила тестирование, отказалась от объяснений

Собака / pxhere.com/ru/photo/126385

Канадская журналистка Кристина Хагер проверила популярную услугу по определению породы собак и узнала о себе много интересного. Об этом сообщает CBS News.

Репортер из Торонто взяла мазок собственной слюны и отправила его в компанию DNA My Dog. Оказалось, что она на 40 процентов происходит от аляскинского маламута, на 35 процентов – от шарпея, а еще на 25 от лабрадора. Представители лаборатории, проводившей тест, отказались комментировать результаты.

Две другие организации, в которые обращалась Хагер, не смогли провести тестирование, о чем сказали журналистке в официальном ответе.

новости Локтевский



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