Жительницу Алтайского края оштрафовали за таскание знакомой за волосы

Девушка признала, что виновна, но не раскаялась

Растрепанные волосы / Фото: pxhere.com

В Алейске конфликт между двумя местными жительницами завершился судебным заседанием. Одна из них была вынуждена оплатить штраф за нанесенные сопернице побои.

Потасовка произошла в рождественскую ночь. Одна из женщин приехала к дому бывшего возлюбленного, чтобы поговорить с его уже бывшей женой. Однако разговор не сложился, и женщина, схватив соперницу за волосы, повалила ее на землю.

Зачинщица конфликта признала свою вину, но не раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

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