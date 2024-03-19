реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Жительницу Алтайского края оштрафовали за таскание знакомой за волосы

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Девушка признала, что виновна, но не раскаялась

Жительницу Алтайского края оштрафовали за таскание знакомой за волосы

Растрепанные волосы / Фото: pxhere.com

В Алейске конфликт между двумя местными жительницами завершился судебным заседанием. Одна из них была вынуждена оплатить штраф за нанесенные сопернице побои.

Потасовка произошла в рождественскую ночь. Одна из женщин приехала к дому бывшего возлюбленного, чтобы поговорить с его уже бывшей женой. Однако разговор не сложился, и женщина, схватив соперницу за волосы, повалила ее на землю.

Зачинщица конфликта признала свою вину, но не раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

новости горняк

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Амурской области введен режим ЧС из-за обвала на…

В Амурской области введен региональный режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения…

Танкисты уничтожили украинских боевиков в Белгородской области

Танкисты группировки ВС РФ “Запад” уничтожили артиллерийские и минометные расчеты…

Рогов: российские войска улучшили свои позиции в селе Работино

Ожесточенные бои за село Работино продолжаются, российские войска улучшили свои…

Минтранс ответил на просьбу ввести режим “открытого неба” в…

Вводить режим “открытого неба” в аэропорту Сочи пока преждевременно, считают…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp