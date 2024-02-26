Жительницу Барнаула подозревают в убийстве сожителя в свой день рождения

По информации следователей, между женщиной и мужчиной произошла ссора на почве ревности

Складной нож / Фото: amic.ru

Днем 23 февраля в Барнауле убили мужчину. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в преступлении подозревается 55-летняя женщина.

По информации следователей, жительница Барнаула отмечала с 64-летним сожителем свой день рождения. В один момент между ними возникла ссора на почве ревности и в ходе конфликта женщина нанесла мужчине удар бутылкой по голове и 14 ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте.

В ведомстве отмечают, что подозреваемая уже имеет судимость за преступления против собственности. Ее заключили под стражу. Расследование происшествия продолжается.

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