Жительница Барнаула потеряла 160 тысяч рублей, желая их приумножить
Полицейские возбудили уголовное дело
Фото: unsplash.com
48-летняя жительница Барнаула отдала мошенникам 160 тысяч рублей в надежде приумножить эту сумму, сообщили в МВД Алтайского края.
Женщина рассказала, что в мессенджере в одном из чатов с ней связалась незнакомка и предложила заработок через этот же самый чат.
“Суть состояла в том, чтобы вносить денежные средства и получать потом деньги в двойном размере”, – пояснили в ведомстве.
В итоге потерпевшая перевела с кредитки 160 тысяч рублей на указанный номер карты, но обещанная прибыль так и не поступила. Позднее она узнала от других участников группы, что с ней общались аферисты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.
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