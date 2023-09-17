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Жительница Барнаула пожаловалась на обман на продуктовой ярмарке

ГОРНЯК2201 mins

По словам горожанки, половина пакета с луком оказалась комками земли

Фото: “Черное и Белое Барнаул”

Жительница Барнаула в социальных сетях пожаловалась на то, что горожан обманывают на продуктовой ярмарке на улице Титова. Ее сообщение опубликовали в группе “Черное и Белое Барнаул”.

По словам горожанки, ее мама пошла на ярмарку и попросила одного из продавцов помочь набрать лук в пакет. Оплатила покупку, а после, перебирая продукт, стало понятно, что весь лук был в плотной шелухе и кусках земли.

Только земли в пакете оказалось на полкилограмма. 

Автор сообщения отметила, что продавец обманул ее маму, воспользовавшись тем, что она сама не смогла набрать лук для себя.

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