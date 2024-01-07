Жительница Барнаула решила заработать на маркетплейсе и лишилась 380 тысяч рублей

Девушка написала заявление в полицию

Фото: amic.ru

Жительница Барнаула лишилась 380 тысяч рублей при попытке заработать на одном популярном маркетплейсе.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, предложение о возможном заработке пришло в мессенджере, в сообщении был указан номер телефона для связи с менеджером. Женщина заинтересовалась и вступила в переписку, в ходе которой собеседник объяснил суть работы: необходимо было выкупать определенный товар, после покупки которого денежные средства возвращались бы с надбавкой к потраченной сумме. Также девушке сообщили, что не нужно будет получать товары.

“Потерпевшая согласилась и для начала работы зарегистрировалась на онлайн-платформе, указав данные своей банковской карты. Доверчивая горожанка следовала всем инструкциям, выкупала товары, пополняла счет. За пару дней заявительница отдала в общей сложности 380 тысяч рублей, но свою “зарплату” так и не получила. В какой-то момент женщина поняла, что имеет дело с мошенниками, и обратилась в полицию”, – пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайского краю.

В итоге полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации “Мошенничество, совершенное в крупном размере”. В МВД напоминают жителям края, что не нужно вести переписку с неизвестными в социальных сетях.

горняк



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