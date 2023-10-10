10.10.2023

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Жительница Барнаула взяла в заложники бригаду скорой помощи

редактор ГОРНЯК2201 минуты

30-летняя нетрезвая жительница Барнаула заперла в своей квартире врача и фельдшера скорой помощи. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Алтайского края.

Установлено, что женщина получила от врача отказ ввести ей инъекцию лекарственного препарата из-за отсутствия медицинских показаний. После этого она взяла нож и, угрожая, закрыла входную дверь на запорное устройство, заслонив ее спиной, пишет “Катунь 24”.

Действия обвиняемой квалифицировали как незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц.

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