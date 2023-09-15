Жительница Барнаула заявила, что получила химический ожог, когда забирала посылку

По словам горожанки, все ее вещи были залиты неизвестным веществом

Фото: “Инцидент Барнаул”

Жительница Барнаула заявила о том, что она получила химический ожог, когда ходила забирать посылку на Ozon. Пост об этом опубликовали в сообществе “Инцидент Барнаул”.

По словам горожанки, она пришла на ПВЗ, и вещи, которые ей выдали, были мокрыми. От покупки она отказалась, а когда села в машину, почувствовала сильное жжение.

Клиентка ПВЗ предупредила горожан о том, что нужно быть внимательными, забирая свои заказы.

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