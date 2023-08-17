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Жителя Алтая осудят за попытку убийства двух мужчин, у которых он хотел переночевать

редактор01 mins

Гость поругался с хозяином и устроил пьяную поножовщину. Ее пытался остановить родственник владельца дома, но тоже попал под горячую руку мужчины

Фото: unsplash.com

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Смоленского района Алтайского края. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, его обвиняют в попытке убить хозяина дома и его родственника, которые его приютили на ночь. 

По данным следствия, 26 апреля 2023 года мужчина пришел домой к своему знакомому и попросил переночевать у него. Встреча превратилась в застолье и в ходе распития спиртного мужчины поссорились. В результате конфликта гость нанес хозяину множество ударов ножом. 

Пьяную поножовщину пытался остановить родственник владельца дома – он тоже попал под горячую руку мужчины. После этого преступник скрылся с места происшествия, а пострадавших госпитализировали – им оказали своевременную медицинскую помощь.

Следователи собрали достаточные доказательства и с утвержденным прокурором обвинением направили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. “а”, “б”, “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ (“Покушение на убийство двух лиц, лица в связи с выполнением им общественного долга и с целью облегчить совершение другого преступления”) в суд. 

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